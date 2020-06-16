Синоптики назвали регионы России с самой сильной волной жары

В Росгидромете заявили, что до конца рабочей недели в среднем превышение климатической нормы в центре Европейской части России составит около 5-7 градусов.

В ведомстве также напомнили, что Россию накрыла «вторая волна» тепла под влиянием антициклона.

«С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5–7 градусов выше нормы, в дневные часы воздух прогреется до 25… 30 градусов. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26… 32 градуса что на 7–9 градусов выше нормы», - сказано в сообщении.

Максимальная температура воздуха днем в период с 17 по 20 июня на территории Центрального федерального округа (ЦФО) составит 32 градуса тепла, а на юге округа – до 33-35 градусов.

«На юге Приволжского федерального округа с 17 по 21 июня преобладающая температура днем составит 25… 30 градусов со знаком плюс. В Саратовской области ожидается 28… 33 градуса, что на 5-6 градусов выше нормы», - также говорится в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что жара задержится на юге европейской территории России до 22 июня.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили об опасности второй волны тепла. Температурный фон на текущей неделе будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов.