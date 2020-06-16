Глава ФСБ заявил о предотвращении более полутора сотен терактов в России за 10 лет

В России за последние 10 лет было предотвращено 159 терактов. Такое заявление сделал директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За эти 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов», - сказал он.

Бортников также сообщил главе государства, что снизить проявления террористической направленности удалось, прежде всего, на территории Северного Кавказа.

Признак террористической направленности распространяется на целый ряд противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. В их числе: теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы или публичное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника и другие. К ним также относится и заведомо ложное сообщение о теракте.