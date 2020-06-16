В Москве открываются летние веранды, музеи и зоопарки

Москва готовится к возобновлению работы летних кафе и ресторанов, выставочных центров, музеев, зоопарков и стоматологических клиник, которых снова смогут принимать плановых пациентов. Ранее все они были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин, принимая подобное решение, отметил, что уже на протяжении нескольких недель количество новых госпитализаций с диагнозом коронавирусная инфекция неуклонно снижается, а количество выздоровевших пациентов, напротив – растет.

Все это позволило городским властям приступить к поэтапной отмене введенных ограничений. Так, с девятого июня в столице был отменен режим самоизоляции и пропусков, открылись салоны красоты, заработали предприятия торговли.

Тем не менее, коронавирус в Москве еще окончательно не побежден, напоминают в Роспотребнадзоре, и призывают к соблюдению необходимых мер безопасности. Так, главным условием возобновления работы является постоянная дезинфекция помещений и использование персоналом средств индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить социальное дистанцирование, а всем сотрудникам и посетителям будут измерять температуру.