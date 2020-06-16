В WhatsApp запустили функцию электронных платежей

Мессенджер WhatsApp получил функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Facebook, которой принадлежит мессенджер, Марк Цукерберг.

По его словам, с 15 июня сервис будет доступен жителям Бразилии. Оценить новую функцию смогут держатели банковских карт Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard.

«Перевести и получить деньги теперь так же легко, как поделиться фотографией. Мы предоставляем малому бизнесу возможность продавать прямо в WhatsApp», - отметил Цукерберг.

Ранее для WhatsApp анонсировали обновление, которое добавит еще одну новую функцию в мессенджер. Она расширит возможности поиска сообщений в приложении.