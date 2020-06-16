На одной из линии метро Москвы снизят стоимость проезда не в час пик

Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что стоимость проезда вне утреннего часа пик планируется снизить на одной из линий метро в качестве эксперимента в сентябре текущего года. При этом Ликсутов уточнил, что в дальнейшем такое нововведение может быть применено и на других линиях.

Подобный эксперимент планируется провести с той целью, чтобы перераспределить поток пассажиров в метро.

«Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром. Пока готовим технические детали - рассчитываем на запуск пилота в сентябре», - подчеркнул Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

Заммэра также отметил, что сглаживание нагрузки на транспортную систему в часы пик позволит увеличить социальное дистанцирование на городском транспорте, что значительно повысит безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что число поездок в московском метро выросло на 270 тысяч за неделю. Также значительно увеличился пассажиропоток в пригородных электричках и наземном транспорте.