СМИ: три человека погибли в ходе перестрелки в Ингушетии

Три человека, в том числе сотрудник полиции, стали жертвами перестрелки, произошедшей в Ингушетии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Еще три человека получили ранения во время инцидента. По словам собеседника агентства, конфликт случился из-за земельного спора.

Перестрелка произошла в административном округе Альтиевский в Назрани. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока нет.