СМИ: российские школы оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц

Все школы России в ближайшее время будут оборудованы камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что данным проектом занимается Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию «Ростех». Заказчики - региональные департаменты образования.

Камеры планируют установить как внутри школ, так и снаружи. Предполагается, что они помогут обеспечить безопасность детей: отследить время прихода и ухода ребенка, а также выявить посторонних.

В настоящее время системы распознавания лиц поставлены уже в 1 608 школах в 12 регионах страны. В ближайшее время камерами оснастят более чем 43 учебных заведения.

По предварительным подсчетам, общая сумма контрактов на поставку камер видеонаблюдения превышает два миллиарда рублей.