СМИ: в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистскую литературу

В квартире, где проживает стрелявший в московских полицейских мужчина, в ходе обыска были обнаружены экстремистские материалы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы, передает ТАСС.

«В ходе обыска в квартире мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, найдена экстремистская литература», - отметил источник в одном из силовых ведомств.

Инцидент произошел накануне на Ленинском проспекте Москвы, где сотрудники ДПС остановили автомобиль такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время составления протокола к служебному автомобилю подошел неизвестный и открыл стрельбу. По факту нападения на представителей власти возбуждено уголовное дело, один из пострадавших правоохранителей находится в тяжелом состоянии.