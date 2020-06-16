На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба

На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительные повреждения получил российский бронетранспортер, личный состав не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4. В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер», - сообщил Конашенков.

По его словам, личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации.

Совместное патрулирование проводится в соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве.