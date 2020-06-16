Мощный взрыв и дым: опубликованы кадры подрыва межкорейского офиса связи в КНДР

Министерство национальной обороны Республики Корея обнародовало черно-белую запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент взрыва межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон на территории КНДР, сообщает Reuters.

Власти КНДР подтвердили факт подрыва межкорейского офиса связи, о чем было объявлено в официальном заявлении на центральном телевидении страны.

До этого сообщалось о взрывах и черном дыме, которые наблюдались в районе Кэсонского промышленного комплекса.

Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о возможности введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейским соглашением зоны.

Напомним, что в 2018 году лидеры Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали договоренность, направленную на прекращение вражды между Южной и Северной Кореей. Однако в последнее время отношения двух стран обострились. С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей. Это было сделано в ответ на заброс южнокорейской стороной агитационных листовок.