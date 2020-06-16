В Кремле заявили, что отслеживают деятельность НАТО у границ России

Позиция Москвы в отношении НАТО, которое ведет свою деятельность у российских границ, последовательна и хорошо известна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи», - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, «когда НАТО абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах».