В Кремле назвали сроки полноформатной прямой линии Путина

В этом году Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию, но это будет после голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения прямой линии в режиме видеоконференции до 1 июля.

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам», - пояснил Песков.

Он уточнил, что о точном времени проведения будет сообщаться дополнительно. До голосования по вопросам изменений в Конституцию РФ, прямой линии не планируется. Песков добавил, что будет проведена «полноформатная прямая линия общения Путина с людьми».