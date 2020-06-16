Эмир Кустурица посетит Парад Победы в Москве

Эмир Кустурица приедет в Москву на парад в честь 75-летия Великой Победы. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердил представитель сербского режиссера. На памятное мероприятие Кустурицу пригласил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«24 июня 2020 года на Красной площади города Москвы состоится парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и наши сербские братья. Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов», - сказано в сообщении.

Ранее Шойгу заявлял, что МО РФ пригласило для участия в Параде Победы подразделения 19 армий мира. По словам министра обороны, в торжественном мероприятии, которое состоится на Красной площади 24 июня, примут участие 14 тысяч человек.