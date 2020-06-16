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Московские власти предложили сдвинуть начало рабочего дня

Тамара Астапенкова
12:41 16.06.2020
В сентябре планируется провести эксперимент по снижению стоимости проезда на одной из линий метро во внепиковый период утром, чтобы перераспределить нагрузку на общественном транспорте.
Московские власти предложили сдвинуть начало рабочего дня
© Фото: elvtimemaster, Pixabay

Власти Москвы предложили работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени - с шести-семи утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычных восьми-десяти утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится», - написал Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.

Он также сообщил, что в сентябре в Москве планируют провести эксперимент и снизить цену на проезд утром во внепиковый период на одной из линий метро.

«Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром», - сообщил Ликсутов.

Он уточнил, что если результаты покажут возможность перераспределить нагрузку в общественном транспорте, то эта практика может быть введена и на других, особо загруженных, линиях метро. По его словам, сейчас идет подготовка всех технических деталей.

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