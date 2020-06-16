В Госдуму внесен проект о регулировании удаленной работы

Во вторник, 16 июня, в Госдуму внесен законопроект о регулировании дистанционной и временно удаленной работы. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

«Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости», - говорится в пояснениях к проекту.

Законопроект в первую очередь направлен на регулирование труда дистанционных работников. В документ предлагается внести три основных понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Ранее сообщалось, что при разработке поправок ставились задачи по защите прав дистанционных работников, оплаты их труда, осуществлению упрощенной системы документооборота между работодателем и дистанционным работником, а также урегулирования норм по комбинированной форме удаленной работы.

Документ внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.