Умер отец Петра Порошенко

Во вторник, 16 июня, умер отец бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины, Алексея Ивановича Порошенко», - говорится в сообщении.

В партии принесли соболезнования родным и близким Алексея Порошенко, в том числе Петру и его жене Марине.

Накануне некоторые украинские СМИ сообщали, что у отца Петра Порошенко случился инсульт. Мужчине недавно исполнилось 84 года.