Следователи изъяли оружие стрелка на Ленинском проспекте

Сотрудники следственного управления СК РФ провели обыски по двум адресам мужчины, который напал на полицейских на Ленинском проспекте в Москве.

«Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых, где незадолго до совершения преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник, - сообщили в СК.

Следователи отметили, что знакомые мужчины были допрошены в качестве свидетелей. Они сообщили, что практически не общались со стрелком, так как тот был достаточно замкнутым.

«На месте происшествия изъято орудие преступления», - добавили в СК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Двое раненых полицейских остаются в реанимации, стрелок также находится в больнице.