Вирусолог назвал найденный в Пекине новый коронавирус еще более заразным

Обнаруженный в Пекине коронавирус может быть во много раз агрессивнее того, что циркулировал в провинции Ухань. С таким предостережением выступил сотрудник Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

В минувшую субботу на крупнейшем оптовом рынке в столице Поднебесной были выявлены сразу 45 инфицированных. За последующие два дня их количество почти удвоилось.

«Это свидетельствует о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани», - предположил Ян Чжаньцю в интервью изданию Global Times.

Сразу после вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией на юге Пекина было введено военное положение и проведено эпидемиологическое расследование. В ходе проверки удалось обнаружить коронавирус на поверхности досок для разделки импортированного лосося.

О коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается город Ухань в китайской провинции Хубэй. Именно оттуда, по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, недуг распространился по планете. Согласно официальным данным, инфекцией в мире заражены более 7,8 миллиона человек.