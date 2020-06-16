Адвокат намерен подать жалобу в ЕСПЧ из-за публикации записи ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко

Адвокат Александр Почуев, защищавший историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обнародования видеозаписи ссоры Соколова и Ещенко.

«Суть жалобы в ЕСПЧ касается формирования негативного общественного вердикта и травли, направленной на Соколова. Считаю, что это нарушает равенство сторон», - приводит РИА Новости слова адвоката.

По словам Александра Почуева, защита не обладала копией записи, а жертва и виновник трагедии «не давали согласия на публикацию». По мнению адвоката, все это могло повлиять на объективность суда, экспертов и следствия.

Видеозапись, на которой якобы запечатлена ссора в день трагедии, была опубликована сегодня рядом СМИ. На кадрах зафиксировано, как бывший доцент СПбГУ отказывается выпустить из квартиры девушку, которая признается, что не любит его. Видео заканчивается тем, что аспирантка бежит вниз по лестнице в подъезде.

Ранее сообщалось, что Почуев намеревался ходатайствовать об обнародовании в суде видеозаписи со ссорой Соколова и Ещенко. Однако историк дал отвод адвокату и попросил Сергея Лукьянова защищать его интересы.

Напомним, что Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина сначала застрелил девушка, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку. Историка задержали с поличным.