Во Франции в знак протеста осквернили бюст Шарля де Голля

Вандалы облили краской бюст основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере Франции. Об этом сообщил президент Совета региона Ксавье Бертран.

Он отметил, что акт вандализма произошел за несколько дней до годовщины речи, произнесенной де Голлем в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны – 18 июня.

«В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания», - написал Бертран в Twitter.

Он также опубликовал две фотографии с места: бюст облит желтой краской, а на постаменте написано «Сторонник рабства».

Во время американских протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда были демонтированы или снесены недовольными сразу несколько памятников в разных странах. В основном это коснулось монументов солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США.