Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке

На Камчатке медведь напал на двух велосипедистов. Инцидент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, как один из мужчин пытается защититься от хищника велосипедом. Водитель пришел на помощь мужчинам и сумел отпугнуть зверя.

Встреча велосипедистов с медведем произошла на 108-м километре трассы Петропавловск - Мильково. По словам охотоведов, медведю около трех-четырех лет. И скорее всего, хищник был прикормлен людьми и привык получать пищу.

«Наши специалисты выезжали на место, но в темноте найти медведя не удалось. Однако в субботу утром его выследили. Зверь вел себя агрессивно, поэтому его застрелили», - приводит «Кам 24» сообщение краевого учреждения «Служба по охране животного мира».

Специалисты уточнили, что медведь напал на велосипедистов, требуя еды. Они также оценили грамотное поведение водителя, сумевшего отпугнуть хищника.