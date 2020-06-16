Заболевшую коронавирусом жену Зеленского госпитализировали

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в киевскую больницу с двусторонней пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Супруга Зеленского на прошлой неделе заболела коронавирусом и проходила лечение на дому, однако состояние ее здоровья не улучшалось.

«Сейчас диагноз Елены Зеленской - COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода не нуждается», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что диагноз у Владимира Зеленского и детей пары не подтвердился. Такой результат показали проведенные накануне ПЦР-тесты.

По информации Министерства здравоохранения Украины, всего в стране выявлено 32 476 случаев заражения коронавирусом, 912 человек скончались, 14 528 выздоровели.