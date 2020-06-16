Роскачество провело проверку бензина Аи-92 на АЗС Москвы

В Москве специалисты Роскачества проверили на семи АЗС бензин Аи-92. Не было выявлено ни одного несоответствия требованиям, установленным законом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Исследование бензина проводилось по более чем 30 параметрам. Оценивались качество и безопасность топлива, в том числе наличие в нем потенциально вредных веществ, потребительские и органолептические свойства бензина, а также маркировка.

«В результате вся продукция, отобранная для дополнительного исследования, получила наивысший балл», - говорится в сообщении.

В Роскачестве напомнили, что проведенное год назад тестирование бензина Аи-92 в Ставропольском крае выявило несоответствия требованиям технического регламента в семи из 60 образцов.

С 2 июня в России вступил в силу временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Эта антикризисная мера призвана поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль и рассчитана на полгода.





