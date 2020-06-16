В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники в 2021 году. С таким заявлением выступил глава экономического комитета Андрей Кутепов.

Сенатор направил соответствующий законопроект в министерство труда и социальной защиты. В документе предлагается уменьшить срок каникул с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», - приводят цитату из документа РИА Новости.

Кутепов уточнил, что указанные изменения при их одобрении будут действовать только в 2021 году.