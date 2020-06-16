В СК заявили, что устроивший стрельбу в Москве мужчина сделал это беспричинно

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве, сделал это беспричинно. Об этом заявили в СК РФ.

Следователи рассказали, что двое раненых полицейских остаются в реанимации, стрелок также находится в больнице.

«Несмотря на то что сотрудники получили тяжелые ранения, они задержали нападавшего и смогли вызвать бригаду скорой помощи», - сказано на сайте СК.

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в квартире у задержанного, а также у его знакомых, у которых он незадолго до произошедшего оставил сумку с личным дневником.

«Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, допрошены в качестве свидетелей и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто и общались они крайне редко», - заявили в СК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает все детали произошедшего и намерено проверить иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления.