Горят торговые ряды: мощный пожар в Тбилиси попал на видео

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории вещевого рынка в районе Варкетили на окраине города. Огнем охватило порядка тысячи квадратных метров, к тушению привлекли 13 пожарных бригад.

По словам начальника главного управления Тбилиси Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отара Кереселидзе, загорелось несколько магазинов. На данный момент основные очаги возгорания локализованы, угрозы дальнейшего распространения огня нет, отметил он.

Владельцы торговых палаток пытаются спасти свой товар от огня. Информации о пострадавших нет. Причины происшествия уточняются, сообщает Sputnik Грузия.