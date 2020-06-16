Снежинск и Озерск присоединились к акции «Сад Памяти»

В понедельник, 15 июня, Снежинск присоединился к международной акции «Сад Памяти». В посадке деревьев участвовали главы ядерного центра и города, представители Собрания депутатов и общественной организации «Союз ветеранов боевых действий».

В своем выступлении мэр Игорь Сапрыкин отметил, что в Снежинске особо чтут память о Великой Отечественной войне и героях, отдавших жизнь за Победу.

«Клены - наша маленькая частичка международного Сада Памяти - станут своеобразным символом, мостиком от 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне к нам, их потомкам, создавшим ядерный щит», – сказал во время торжественной церемонии Сапрыкин.

В этот же день Сад Памяти появился и в Озерске. Особенным деревом там стала раскидистая ель, которую посадили возле дома Курчатова.

«Сад Памяти» - Международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции размещена на официальном сайте: садпамяти2020.рф.