В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 52 человека с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв заболевания в столице достигло 3386. Днем ранее летальных исходов было 53.

В штабе в очередной раз напомнили, что при любых признаках ОРВИ необходимо оставаться дома. Специалисты также не рекомендуют заниматься самолечением.