Ученые выявили новые осложнения после коронавируса

Коронавирус может привести к сахарному диабету или вызвать осложнения у людей, которые страдают от этого заболевания. К такому выводу пришла группа международных ученых.

В журнале New England Journal of Medicine отмечается, что существует двусторонняя связь между COVID-19 и диабетом. То есть это заболевание может спровоцировать тяжелую форму коронавируса. С другой стороны, инфекция может вызвать диабет и тяжелые метаболические осложнения болезни.

«Вполне вероятно, что SARS-CoV-2 может вызвать множественные изменения метаболизма глюкозы, которые могут осложнить патофизиологию ранее существовавшего диабета или привести к новым механизмам заболевания», - приводит заключение исследователей RT.

В статье утверждается, что 20-30% умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.