Не помещается в ладони: кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкессии более 90 частных домовладений повреждены из-за разгула стихии, которая сопровождалась шквалистым ветром, крупным градом и ливнем. В соцсетях публикуют кадры, на которых зафиксированы огромные пробоины на стеклах автомобилей, а сами градины едва помещаются в ладонь.

«Произошло повреждение кровель 94 частных домовладений, повреждения получили также кровля СОШ №3, крытый навес в детском саду, Кардоникская участковая больница, 3 частных автомобиля», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Похожая ситуация наблюдалась в выходные и в Еврейской автономной области. Там прошел град, размером с теннисный мяч. После ливня были повреждены крыши домов, теплицы, автомобили и огородные посадки.