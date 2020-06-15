Еще 1 549 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 1 549 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 549 пациентов», - рассказала Ракова.

Накануне сообщалось, что после прохождения лечения выздоровели от коронавируса 2 133 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в Москве составляет 123 240 человек.

По словам вице-мэра, при выписке всем пациентам рекомендуется оставаться под наблюдением врачей и исполнять все рекомендации. Также вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сегодня, 15 июня, в Москве после режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, возобновили работу 25 вестибюлей метрополитена. В общей сложности временно были закрыты 78 вестибюлей метро, некоторые были открыты 12 мая и 1 июня.