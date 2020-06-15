Вертолеты и автоцистерны: на Камчатке тушат крупный лесной пожар

Площадь пожара вблизи села Эссо на Камчатке достигла 750 гектаров. В краевом главке МЧС сообщили, что возгорание тушат спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы.

«На месте происшествия работают более 50 человек. В тушении задействованы два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды», - отмечается в сообщении.

Также спасатели заявили, что для защиты села от огня проложена минерализованная полоса. Ее протяженность составляет 30 километров, ширина - 10 метров.

«В настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта, дым в селе не наблюдается, запах гари не чувствуется. Однако при изменении направления ветра ситуация может измениться», - сказали в МЧС.

Пожар у села Эссо произошел еще на прошлой неделе. Отмечается, что возгорание началось с валежника на сопке. Тушение было осложнено сухой погодой и труднодоступной местностью.