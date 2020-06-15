Онколог объяснил причину чрезмерной тяги к сладкому и жирному

Виновниками чрезмерной тяги к сладкому, жирному и фастфуду являются кишечные бактерии, манипулирующие пищевым поведением человека. К такому выводу пришла команда исследователей из Сан-Франциско, Аризоны, Нью-Мексико, сообщила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.

Она объяснила - после приема сладкого бактерии начинают активно размножаться и требуют дополнительной порции.

Также эти бактерии влияют на самочувствие человека после еды. Например, они могут «выпустить токсины» или, наоборот, заставить человека чувствовать себя хорошо и улучшить настроение.

По словам Смирновой, избавиться от «сладкой» привычки просто. Достаточно не есть десерты в течение суток, после этого популяция бактерий резко начнет сокращаться.

Кроме того, врач-онколог сообщила, что некоторые виды бактерий могут оказывать влияние на эволюцию опухолей.