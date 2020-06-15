В Роскачестве рассказали, как обезопасить себя от клещей

Пик активности клещей приходится на июнь. С собой на пикник следует брать белую простыню, с помощью которой можно обнаружить членистоногих на приглянувшемся месте. Эксперты Роскачества дали рекомендации о том, как обезопасить себя от укусов клещей.

«Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ», - приводятся слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабуры.

Чтобы снять клеща, лучше обратиться в травмпункт. Самостоятельно снять членистоногое можно при помощи пинцета или специальных клещевых плоскогубцев, говорится в сообщении Роскачества. Клеща необходимо захватывать осторожно и близко к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно. После захвата тело нужно повернуть вокруг своей оси и извлечь, а место укуса продезенфицировать.

Как отметили в Роскачестве, клещи предпочитают теплые и влажные места, поэтому они особенно активны после дождя. Их легче обнаружить на светлой одежде, а удалить - при помощи клейкой ленты. По словам экспертов, клещи могут жить под водой до трех недель, поэтому не стоит смывать обнаруженное насекомое в туалет.

Наиболее эффективным способом защиты от клещей являются антиклещевые спреи или лосьоны. Но даже после обработки, одежду и кожу необходимо проверять. Любимые места клещей – это подмышечные впадины, голова, шея, пах и кожа за ушными раковинами, рассказали в Роскачестве.

Вакцинированный человек защищен только от клещевого энцефалита, и остается беззащитным перед другими инфекциями, которые могут передавать эти насекомые. Поэтому обнаруженное насекомое необходимо сдать на анализы. Если клещ не был найден, то человеку нужно сдать тесты на антитела к боррелиям, советуют эксперты.

Ранее в ФБУН НИИ дезинфектологии рассказали, что осторожными нужно быть не только в лесах, но и в парках. В качестве профилактики от укусов клещей необходимо правильно одеваться и применять средства индивидуальной защиты.