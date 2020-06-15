Наталья Орейро решила получить гражданство России

Латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро подала документы на оформление российского паспорта.

В интервью ТАСС она рассказала, что посещала страну более 15 раз и однажды в посольстве РФ в Аргентине ей предложили сдать документы на получение гражданства.

По словам Орейро, она очень любит Россию. На День Победы в 2020 году она исполнила песню военных лет на русском языке.