Наталья Орейро решила получить гражданство России
Певица и актриса уже подала документы на оформление российского паспорта.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро подала документы на оформление российского паспорта.
В интервью ТАСС она рассказала, что посещала страну более 15 раз и однажды в посольстве РФ в Аргентине ей предложили сдать документы на получение гражданства.
По словам Орейро, она очень любит Россию. На День Победы в 2020 году она исполнила песню военных лет на русском языке.