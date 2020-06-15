Россияне назвали желаемую после пандемии коронавируса зарплату

После снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, жители России в среднем хотели бы получать зарплату в размере 74 тысяч рублей - это после вычета налогов.

По данным имеющегося у РБК исследования сервиса поиска работы и подбора персонала, по сравнению с началом года уровень желаемой заработной платы у россиян снизился на 20%. Еще в январе жители страны сообщали, что хотели бы получать ежемесячно по 92 тысячи рублей.

Уровень зарплаты разнился в зависимости от региона проживания и пола. Например, в Москве участники опроса назвали идеальной плату в 82 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге - 72 тысячи. Мужчины в среднем по стране хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, женщины - 61 тысячу.

Получать более 100 тысяч рублей в месяц хочет каждый пятый опрошенный. Зарплату от 50 до 70 тысяч назвали идеальной 29% респондентов, заработок от 30 до 50 тысяч устроил бы 27%.

В опросе принимали участие 4,9 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов России.