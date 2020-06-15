В Пекине после вспышки на рынке заявили о высоком риске распространения COVID-19

В Пекине, из-за вспышки коронавируса, которая была зафиксирована несколько дней назад на оптовом рынке, риск дальнейшего распространения COVID-19 очень высок. Об этом заявил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь.

В субботу, 13 июня, на крупнейшем оптовом рынке, который расположен на юге Пекина в районе Фэнтай, были выявлены сразу 45 человек с коронавирусом. У них не было никаких симптомов заболевания, но тесты показали положительный результат. Рынок был закрыт, введен режим военного положения, а всем сотрудникам базы должны сделать анализы.

Власти Пекина сообщили, что после выявления очага коронавируса на рынке, в столице было проведено более 76 тысяч анализов на COVID-19, у 59 человек тесты оказались положительными. В общей сложности в больницах проходят лечение 79 пациентов с коронавирусом, пишет РИА Новости.