Племянница Трампа издаст книгу с «непристойными историями» о президенте

Дочь покойного брата президента США Фреда Трампа летом 2020 года хочет выпустить книгу с «душераздирающими и непристойными» историями о Дональде Трампе. Об этом Мэри Трамп заявила в интервью The Daily Beast.

Издание отмечает, что 11 августа 55-летняя женщина опубликует книгу под названием Too Much And Never Enough («Слишком много и никогда не хватает»). Содержание пока держится в тайне, но, по данным источников, в книге будет рассказано о том, какую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа сыграла Мэри.

В расследовании, которое было проведено изданием и удостоилось Пулитцеровской премии, сообщалось, что глава Белого дома использовал более 400 миллионов долларов для того, чтобы вывести из бизнеса Фреда Трампа. The Daily Beast отмечает, что такую информацию NYT (налоговые декларации и другие финансовые документы) предоставила Мэри.

Кроме того, в книге которую планируется издать, Мэри расскажет подробности смерти своего отца - старшего брата американского лидера. Утверждается, что Фред Трамп умер от алкоголизма в 1981 году. По словам племянницы Дональда Трампа, действующий президент США и его отец игнорировали болезнь Фреда.