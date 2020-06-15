Названы регионы РФ с наивысшим уровнем благосостояния семей

Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область - те регионы, в которых в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов остается больше всего денег. Об этом говорится в основанном на данных Росстата исследовании РИА Новости.

Отмечается, что ЯНАО возглавил рейтинг в девятый раз подряд. Эксперты подсчитали, что в этом регионе у среднестатистической семьи с двумя работающими родителями со средним заработком и двумя детьми после жизненно необходимых затрат остается 88,5 тысячи рублей.

На втором месте расположилась Сахалинская область - 72,7 тысячи рублей. Москва находится на третьем месте - 65,8 тысячи рублей. Санкт-Петербург - на четвертом. Замыкает пятерку Ханты-Мансийский автономный округ - 56,8.

Внизу списка в основном находятся регионы Северного Кавказа. Например, в Карачаево-Черкесии у таких семей в конце месяца остается 6,4 тысячи рублей, в Дагестане - 8,3. Недалеко находятся Псковская область - 5,7 тысячи, Ивановская область - 5,1.

На последней строчке оказалась Кабардино-Балкария. Там, как подсчитали эксперты, семье из трех-четырех человек не удается сэкономить ничего.