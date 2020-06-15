Смертельная жара: в Гидрометцентре предупредили об опасности второй волны тепла

В столичном регионе наступает так называемая вторая волна тепла, которая может негативно повлиять на здоровье пожилых людей. Ожидается, что температурный фон будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов Цельсия. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Синоптик уточнил, что такая жаркая погода, которая установится в Москве на текущей неделе, больше характерна для июля на юге Центрального Черноземья. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до 23-26 градусов тепла. Начиная со вторника дневные температуры будут составлять 28-30 градусов тепла, а ночные – 17-20 градусов тепла.

Ранее Роман Вильфанд объяснял, что приход теплых дней обеспечит перемещение в сторону России антициклона, ранее задержавшегося в Скандинавии. Именно благодаря влиянию антициклона на европейской территории части страны будет наблюдаться малая облачность, отсутствие осадков и температуры в районе 25-30 градусов.