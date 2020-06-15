С воды и воздуха: на Камчатке продолжают поиск экипажа перевернувшегося катера

На Камчатке продолжают искать моряков с перевернувшегося в Авачинской бухте катера. Поиски четырех членов экипажа ведут с воды и воздуха.

В район поисков 15 июня направился катер «Асакадзе» со спасателями и полицейскими на борту – на нем планируют обследовать акваторию и прибрежную территорию бухты. В операции также задействован беспилотник.

«Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска», - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Катер «Тихий», который должен был доставить груз на другое судно, перевернулся в ночь на воскресенье. Его обнаружили в 40 километрах от берега. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.