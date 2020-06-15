Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут сделать платными

Российские банки могут начать взимать с клиентов плату за перевыпуск карты, ее обслуживание, использование мобильных приложений и доступ к колл-центру. Кроме того, значительно сократятся программы лояльности. Об этом предупредили в Ассоциации банков России (АБР), члены которой обратились к правительству с просьбой отменить административное регулирование комиссий за прием платежей (эквайринг) в качестве одной из антикризисных мер, передают «Известия».

Сохранение эквайринговых комиссий может привести к потере банками до 15 миллиардов рублей, предупредили в АБР.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к кол-центру, а также сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», - говорится в письме.

Центробанк ограничил эквайринговые комиссии сроком до 30 сентября 2020 года. Подобная мера должна стимулировать россиян к осуществлению онлайн-покупок в период пандемии коронавирусной инфекции. Одной из первых услуг, которая может стать платной, эксперты называют использование мобильных приложений банков.