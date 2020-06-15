Тренер объяснил, как правильно восстанавливать физическую форму после самоизоляции

Переходить к физическим нагрузкам после пассивного режима на самоизоляции следует аккуратно и постепенно. Об этом предупредил фитнес-тренер Лев Гончаров.

По его словам, за три месяца потеря производительности тела могла составить 30%, а потому первую тренировку стоит провести с нагрузкой в 50% от того, что было. Так, при обычной норме отжиманий десять раз, начинать следует с пяти, уточнил Гончаров.

«Первая тренировка – 50%, вторая – 70%, третья – 80%, а дальше как пойдет», - пояснил тренер в интервью радио Sputnik.

Гончаров добавил, что темпы восстановления после самоизоляции будут у всех разными: это зависит от того, как она проходила. Для тех, кто поддерживал себя в форме дома и соблюдал диету она пройдет быстрее, заметил он.