Идет прирост: в Приморье сохранят режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Приморском крае режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью COVID-19 продлили до 30 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По мнению специалистов, эпидемиологическая обстановка в Приморье не позволяет снять ограничения. Так, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у еще 91 жителя, темп прироста заболеваемости составила 3,2. На заседании оперативного штаба глава Приморья Олег Кожемяко уточнил, что прирост идет в основном во Владивостоке и Находке.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составило 2 977 человек. Выздоровели - 1 720 (из них 36 за последние сутки), скончались 26.