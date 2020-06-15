Эксперт рассказал, чем опасны подключения к Wi-Fi в общественных местах

Хакеры могут использовать беспроводные сети Интернет в общественных местах для кражи личной информации пользователя. При этом наличие сложного пароля не спасет владельца гаджета, считает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«На роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», - рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Подобный метод кражи личных данных заметить сразу практически невозможно, поясняет специалист. О взломе становится известно тогда, когда личная информация пользователя уже используется.