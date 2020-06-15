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В Москве открываются закрытые на время самоизоляции вестибюли метро

Ян Брацкий
04:44 15.06.2020
Открытие вестибюлей произойдет ровно в 5:30, сообщили в пресс-службе метрополитена, и напомнили о необходимости использования масок и перчаток. 
В Москве открываются закрытые на время самоизоляции вестибюли метро
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Двадцать пять вестибюлей московского метрополитена, которые ранее были закрыты из-за снижения пассажиропотока, возобновят свою работу с понедельника.

Во время вынужденного режима самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции, временно были закрыты 78 вестибюлей метро. Открытие некоторых из них происходило в два этапа: 12 мая и 1 июня.

С понедельника вновь заработают вестибюли станций Тропарево, Спортивная, Мякинино, Площадь Революции, Александровский сад, Хорошевская, Фонвизинская, Петровский парк, Шелепиха, Черкизовская, Косино.

Кроме того, пассажирам станут доступны вестибюли станций Спартак, Пионерской, Румянцево, Озерной, ЦСКА, Боровское шоссе, Кунцевской и Говорово.

Откроются выходы на такие станции, как Алма-Атинская, Мичуринский проспект, Савеловская, Рассказовка, Филевский парк, а также закрытый ранее вестибюль станции Багратионовская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Там жителям Москвы напомнили о необходимости соблюдения перчаточного и масочного режимов, особенно на фоне увеличивающегося пассажиропотока. 

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