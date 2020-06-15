Суд рассмотрит дело о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников

В Приморском крае начнут рассмотрение дела о нападении северокорейских рыбаков на российских пограничников. Первое заседание пройдет в понедельник в Находкинском городском суде.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Японском море. Судно под флагом КНДР незаконно вылавливало кальмара в исключительной экономической зоне РФ. При задержании 17 рыбаков оказали пограничникам сопротивление, вооружившись подручными предметами. В результате троим военнослужащим был нанесен вред здоровью средней степени тяжести.

В 15.30 (8.30 мск) 15 июня планируется рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков. В отношении еще двух иностранцев слушания пройдут 16 и 17 июня, сообщает РИА Новости. Под следствием также остаются еще 14 рыбаков, расследование по их делу находится на завершающей стадии.