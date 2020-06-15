В Подмосковье экстренно садится самолет «Почты России»
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт после срабатывания датчика неисправности в двигателе.
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Вылетевший в Якутск самолет «Почты России» ТУ-204 готовится к экстренной посадке в аэропорту подмосковного Жуковского. У воздушного судна сработал датчик неисправности двигателя.
Срабатывание датчика в одном из двигателей произошло после вылета из Жуковского в 00:30 мск, экипаж принял решение вернуться в аэропорт, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Лайнер совершил несколько кругов над аэропортов для выработки топлива.