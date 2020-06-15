В Подмосковье экстренно садится самолет «Почты России»

Вылетевший в Якутск самолет «Почты России» ТУ-204 готовится к экстренной посадке в аэропорту подмосковного Жуковского. У воздушного судна сработал датчик неисправности двигателя.

Срабатывание датчика в одном из двигателей произошло после вылета из Жуковского в 00:30 мск, экипаж принял решение вернуться в аэропорт, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Лайнер совершил несколько кругов над аэропортов для выработки топлива.