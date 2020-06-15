Самый быстрый: в России разработают инновационный тест на коронавирус

Ученые из Санкт-Петербурга работают над созданием самой быстрой тест-системы для определения коронавирусной инфекции. Группа исследователей из государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» намерена использовать особый тип пептидов, схожих по своей структуре с фрагментами генома COVID-19. В случае успеха, новая экспресс-система будет определять коронавирус всего за десять минут.

У пациента будут брать мазок или мокроту на анализ. Если в пробе есть вирусы, они будут «прицепляться» к пептидам и ярко светиться в специальном оптическом устройстве, сообщают «Известия».

Особый оптический метод для определения наличия коронавируса в тканях человека также разрабатывается ученым из Санкт-Петербурга. На весь цикл необходимых испытаний и процедуры сертификации экспресс-теста Роспотребнадзором уйдет от восьми до десяти месяцев, считают специалисты.

В России на сегодняшний день зафиксировано 528 964 инфицированных коронавирусом. Более 280 тысяч пациентов удалось вылечить. Скончались – 6 948 человек.