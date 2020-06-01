Мир наоборот: чем примечательна вышедшая на Украине компьютерная игра о победе Третьего рейха

Разработчики компьютерных игр из Украины представили свое новое «творение». Игрокам предлагают «поставить на колени всю Европу», играя за Третий рейх. Для этого необходимо пройти двадцать миссий за немецко-фашистских захватчиков, тех самых, которые с особой жестокостью истребляли мирное население Европы и Советского Союза.

Украинские разработчики хвастаются, что ничего подобного в мире игровой индустрии еще не было.

«То есть цель полностью нивелировать победу Советского Союза, навязать молодому поколению позицию о том, что эта победа была неправильная, что никому это было не нужно. Вот если бы Гитлер победил, мы жили бы лучше. Не нами была развязана эта война, фашисты пришли на нашу землю, но это все в этой игре отбрасывается, а навязывается точка зрения, что ты будешь успешным, если ты победишь совок, то есть Советский Союз», - объясняет экс-нардеп Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Авторы утверждают - при создании стратегии они советовались со знатоками истории. Но, видимо эти знатоки подзабыли, что никакой Украины в случае победы Гитлера вообще не было бы. По генеральному плану «Ост» украинцев и все славянские народы должны были уничтожить, превратить в рабов Рейха или выслать в Сибирь. Но в стране, где чествуют последователей Бандеры и Шухевича с историей уже давно не церемонятся.

Вот и получается, что у разработчиков из Украины что ни игра - то очередная скверная история. Отправить на дезинфекцию, заморить голодом, поставить медицинские опыты или расстрелять – все это трейлеры из другой игры киевских программистов. Действие происходит в Освенциме. Игроку разрешено выбрать, кто он: узник или нацистский палач. Тогда польская прокуратура начала проверку и игру запретили.

Впрочем, от игры до реальности - один шаг. И вот уже радикалы на 9 мая обливают зеленкой ветеранов, срывают с них ордена, доводят детей до слез заставляя снять пилотку с красной звездой, а полиция выписывает штрафы за георгиевскую ленточку.

Жители Одессы вспоминают, как на 9 мая по традиции пришли на Аллею Славы с цветами и с георгиевскими ленточками, но тут же стали объектами травли со стороны радикалов и сотрудников правопорядка.

«Сначала прицепился один из молодчиков, пытался сорвать, но он накололся на иголочку и тут подошла полиция и был составлен протокол на 800 гривен», - вспоминает одесситка Лариса Вячеславовна.

Но вот, кажется в Киеве впервые за последние 6 лет восторжествовал здравый смысл. Дело рассматривали почти три года и суд признал символику нацистов незаконной.

Светлана - одна из активисток запрещенного в России объединения, того самого, которым руководит бывший каратель из Азова Андрей Билецкий. На решение суда лишь многозначительно улыбается, и на всякий случай скрывает свое лицо.

«Я и мои соратники, мы не считаем нашу организацию националистической или фашистской. Если старшие соратники скажут не носить символику, то не будем, но всегда она будет присутствовать в наших карманах и нашем мышлении», - предупреждает активистка.

Радикалам, похоже, опасаться нечего. Если вчитаться в решение суда, то выходит, что Фемида предписывает считать символику фашистов нацистской только Институту национальной памяти. Другие могут смело и дальше гулять со знаменами СС.

«И я абсолютно уверен, что когда там в очередной раз пойдут маршем по Львову эти самые наследники Галичины, то никто их не будет ловить, арестовывать и так далее. Они так ходили при Януковиче, Ющенко, ходили при Порошенко, при Зеленском и будут ходить дальше», - разочарованно заявляет политолог Ростислав Ищенко.

Впрочем, стоит ли ждать смелости от судей, если сам президент боится выступить против националистов и агрессивного радикального меньшинства.

«Они контролируют улицу, они устраивают шествия с портретами Бандеры и с символикой. Многое зависит от того, как поведет себя президент и его команда. Она до сих пор ведет себя так, как будто с этими людьми надо разговаривать, надо их уговаривать, вместо того чтобы их осудить», - считает политолог Михаил Погребинский.

Недалеко от Украины ушла и Прибалтика, где тоже принято чествовать своих пособников нацистов - легионеров СС. А вот отпраздновать День Победы и прийти в общественное место с георгиевской лентой - нельзя.

Жительница Риги Надежда 9 мая с семьей поехала в Юрмалу, решили зайти в местный ресторан выпить кофе. Но хозяин заведения потребовал снять ленточки. Надежда рассказывает, что ее уже затравили в социальных сетях.

«Он начал тыкать на латышском, что снимай ленту, ноздри уже все раздулись от злости, муж у меня вообще не конфликтный, он его еще переспорил, на английском. Мы собирались и ушли», - вспоминает Надежда.

Женщина ушла, но решила, что так это оставлять нельзя. Особенно когда узнала, что это не первый случай, когда владелец ресторана не пускает в зал людей с георгиевскими лентами.

«Особенно меня поразило то, что пенсионеров, которые пришли праздновать День Победы тоже были вынуждены уйти. Их просто прогнали», - поражается Надежда.

Женщина наняла адвоката, он поехал в тот самый ресторан и тоже с георгиевской лентой на лацкане. В обслуживании ему отказали, не указав причины.

«Мы подготовили соответствующее заявление во многие ведомства Латвии, это лично министру МВД, подали заявление генеральному прокурору, также в сейм Латвии подали и в комиссию по правам человека. Ситуацию мы не отпустим и пойдем до конца. Граждане России или граждане Латвии, права которых нарушены, будут защищены», - обещает адвокат центра Правовой помощи, юрист международного права Алвис Пилагс.

С Прибалтикой и Украиной все понятно - но вот в Чехии местное издательство выпустило календарь, на котором Генрих Гиммлер в апреле, Гитлер - в декабре, «доктор-садист» из Освенцима Йозеф Менгеле в июле. Уверяют, что это просто бизнес. И это в Чехии, где нацисты вывозили сотни тысяч людей в рабство, ставили чудовищные эксперименты над узниками лагеря Терезин и планировали полное уничтожение чешского народа.

Провокаторы, оскорбляющие память тех, кто пал в борьбе с фашизмом находятся и в России. Под чутким руководством западных кураторов молодые люди попытались загрузить 9 мая на сайт Бессмертного полка фотографии Гитлера, Гиммлера и других известных нацистов. Сейчас все они найдены и на всех заведены уголовные дела о реабилитации нацизма. А это до трех лет лишения свободы. Вряд ли у кого-то из них впредь возникнет желание повторять подобные гнусные выходки.

Снос памятника Коневу, обвинения в том, что СССР якобы сыграл такую же роль в начале Второй мировой, как и Германия, заявления о победе США и Британии - наконец, появление на Украине игры с Гитлером на Красной площади. Все это объединяет одно - упорное желание Запада, если не стереть полностью, то пересмотреть роль Советского Союза в победе над фашизмом, обнулить и забыть многомиллионные жертвы нашего народа. Такие попытки делаются давно, но именно в год 75-летия Великой Победы они приобрели небывалый масштаб и выглядят особенно цинично.